トレンド感のあるパンツを取り入れてみたいけれど、どう穿けばいいのかわからないという大人世代も多いのでは。そんなときは、おしゃれさんたちの着こなしを参考にしてみるのがおすすめです。そこで今回は【ユニクロ】のパンツを使った、シンプルだけどこなれた雰囲気が漂うコーデをご紹介。気軽に真似できるスタイリングのヒントが見つかるかも！ 立体的なフォルムが魅力のデニムパンツ 【ユニクロ】「バギӦ