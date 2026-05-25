猫が窓辺に座っていたので、様子を見ると…？猫とは思えない座り方と態度が面白すぎると反響を呼んでいます。 注目を浴びている投稿は記事執筆時点で10万回表示を突破し、1万いいねを記録。「中身が出ちゃったかな」「貫禄ありすぎて笑った」といったコメントが寄せられることとなりました。 【写真：ふと、『窓辺にいる猫』を見たら…想像以上に『おっさんすぎる光景』】 窓辺にいたのは…？ Xアカウント「しんばぷ&#