2026年5月24日放送「ビートたけしのTVタックル」（テレビ朝日系）は、このところ注目される米中接近が日本に及ぼす影響についてとりあげたが、米中関係に詳しいキヤノングローバル戦略研究所上席研究員の峯村健司さんは、米中の関税戦争が落ち着くと、日本の物価にも良い影響が出る可能性を指摘した。一方で、対米関係では難題もあるという。米中の関税緩和は日本経済に良い影響？峯村さんによると、「米中の関税戦争が起きてから