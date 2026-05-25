栗山米菓がサッカー日本代表パッケージの「ばかうけ」を新発売した「ばかうけ」や「星たべよ」などの人気米菓を手掛ける栗山米菓は5月25日、「ばかうけサッカー日本代表ver.」を新たに発売したと発表した。世界の頂点を目指して戦うチームを応援するスペシャルパッケージの登場に、ファンからは「食べたい」「かわいい」と早くも話題を呼んでいる。今回発売された限定商品は、熱い戦いの観戦お供にぴったりな2種類のアソートが