フリーアナウンサーの新井恵理那が、インスタグラムを更新。第一種普通自動車免許を取得したことを報告し、運転免許証の写真を公開した。【写真】美人！新井恵理那の運転免許証新井は「第一種普通自動車免許を取得しました〜！！ やったーっっっ☆」と報告。「実は数年前に、わたし名義で車を購入して保有していたのに、免許は持っていないというチグハグな状態で…☆（家族が運転して使っていました。笑）」と明かした。