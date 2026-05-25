女優の石田ひかりが25日、インスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告した。【写真】石田ひかり、デビュー当時13歳の写真公開「この写真から全てが始まった」石田は「5月25日 おぎゃあと生まれたわたくしも、波平さんの歳になりました」と投稿。「朝から、わたしを思ってくれる優しい人たちからのメッセージが絶え間なく入って おひとりおひとりの顔を思い浮かべながら過ごしています」とつづった。続けて「わたしは本