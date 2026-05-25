日本ハムの清宮幸太郎内野手（２７）が２５日、２６日から開幕する交流戦へ聖地・甲子園でのプロ１号を達成し、１２球団全ての本拠地での本塁打を誓った。今季のセ・リーグ球場での試合は、シーズンで本塁打を記録していない甲子園、マツダスタジアム、神宮となっており、「今回ちょうどその３つで試合があるので、打てたらいいなと思います」と、“１２球場制覇弾”を狙う。２６日の交流戦初戦は、敵地・甲子園での阪神戦。幼