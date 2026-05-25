サッカーの百年構想リーグの最終節。AC長野パルセイロと松本山雅FCは、ともにPK戦までもつれる試合となりました。2年ぶりとなる連勝を目指すAC長野パルセイロは、ホームでグループ首位を走る甲府と対戦しました。多くの甲府サポーターが詰めかけ、独特の雰囲気の中、パルセイロは首位・甲府の猛攻を受けます。中盤でボールをつなぐことを求めたという後半。押し込む展開も増え、セット