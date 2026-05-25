２１日、交易会で卓球ロボットと対戦する来場者。（深圳＝新華社記者／毛思倩）【新華社深圳5月25日】中国広東省深圳市で21〜25日、第22回中国（深圳）国際文化産業博覧交易会が開催された。文化産業のデジタル・スマート化による展開と「新たな質の生産力」（科学技術イノベーションが主導し、質の高い発展を促す生産力）の育成に焦点を当て、国内外の文化産業資源とイノベーション要素を結集。先進性