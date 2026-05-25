「人質司法」という物騒な言葉を聞いたことがあるだろうか。あるいは、「99.9」という数字はどうだろうか。 日本では、刑事事件の裁判で起訴された際に有罪になる確率が99.9％とされている。これは人気ドラマのタイトルでも有名になった数字だ。その背景にあると問題視されているのが「人質司法」だ。 「無罪を主張すると解放されない」「人質司法」とは、取り調べや裁判で否認したり黙秘したりすると、いつまでも保釈