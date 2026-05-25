大相撲の夏場所で、大関・霧島との優勝決定戦を制し、2度目の優勝を飾った小結・若隆景。2022年春場所以来、25場所ぶりの優勝は、史上3番目の長さです。若隆景：ケガをした時に常にそばで支えてくれた家族の前で優勝できて、うれしいです。24日の夏場所千秋楽は、12勝3敗で並ぶ大関・霧島と、小結・若隆景による優勝決定戦にもつれ込みました。一気に押し出して、勝負を決めた若隆景。会場からは大歓声があがりました。初優勝した4