コカ・コーラが1年ぶりの値上げです。コカ・コーラ ボトラーズジャパンは主力のペットボトル飲料など165品目を9月1日から値上げすると発表しました。値上げ幅は3.2％〜18.7％で、「コカ・コーラ（500mL）」や「爽健美茶（600mL）」は200円が220円に、「ジョージアエメラルドマウンテン（185mL）」は145円が165円となります。（※希望小売価格・税抜）中東情勢によるナフサ高騰の影響は含まれていないものの、原材料やエネルギー価