スカイマークの旅客機がさきほど羽田空港に緊急着陸しました。福岡空港に向かい飛行していたスカイマーク19便は、タイヤに不具合が生じた可能性があり午後6時前、羽田空港に引き返し緊急着陸しました。機体はC滑走路に着陸後もその場に留まっていて、現在、C滑走路は閉鎖されています。この航空機には、乗客162人、乗員7人のあわせて169人が乗っているということですが、これまでにけが人の情報は入っていません。