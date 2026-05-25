第２次世界大戦とシベリア抑留で亡くなった身元不明の戦没者を慰霊する「拝礼式」が２５日、東京都千代田区の千鳥ヶ淵戦没者墓苑で営まれた。秋篠宮家の次女佳子さまが参列されたほか、高市首相、遺族ら約４３０人が出席。政府の遺骨収集団がロシアや硫黄島などで収容した遺骨のうち、身元不明で遺族に引き渡せなかった１９３柱が新たに納骨された。同墓苑に納められた遺骨は計３７万１１６７柱となった。上野厚生労働相は式