元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が25日、自身のインスタグラムを更新し、「人生初のゴルフコンペ」でのショットを公開した。「人生初のゴルフコンペデビューしました」と書き出し、青空の広がるゴルフ場で美脚が際立つミニのゴルフウエア姿のショットを投稿。「参加させていただくことが決まったときからずっとドキドキしていて…初めましての方ともご一緒するし、コンペというと大人の社交場のような独特の雰囲