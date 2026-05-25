25日は全国的に広く晴れ、各地で真夏日が続出しました。観光地の日光では、渇水の影響で遊覧船の船着き場が次々と消える異例の事態となっています。猛暑日に迫る暑さとなったのが福岡・太宰府市です。最高気温は33.8度にまで達し、街の人は打ち水で暑さ対策していました。東京から来た観光客が選んだ食べ歩きグルメは…。東京からの観光客：めんたいこ茶漬けです。めちゃくちゃ暑いです。福岡と言えば、めんたいこなので頼みました