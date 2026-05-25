チームみらいは25日、超党派の社会保障国民会議で議論されている飲食料品の消費減税の対案として、独自の「所得連動型給付」案を発表しました。チームみらいの掲げる「所得連動型給付」案は、個人年収540万円程度を上限に、年収に応じて給付額を変動させるというものです。財源の規模を飲食料品の消費税をゼロに減税するのと同規模とした場合、給付額は年間1人当たり最大6万円程度となり、党の試算では年収300万円の単身世帯で年4