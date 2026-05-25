＜ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア（SSFF＆ASIA）2026レッドカーペットセレモニー＆オープニングセレモニー＞◇25日◇︓MoN Takanawa: The Museum of Narrativesアジア最大級の国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア（SSFF＆ASIA）2026」が開幕した。令和ロマンの、くるま（31）が初監督作品「BREAK SHOT」の監督として登壇。16日にKアリーナ横浜で開催した単独ライブ「BE