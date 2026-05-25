飼い主さんがゲームを始めたら、ワンコがやってきて…？ゲームに集中したい飼い主さんVS構ってほしいワンコの微笑ましい攻防戦が話題になり、投稿は記事執筆時点で3万7000回再生を突破。「可愛すぎる」「本気で邪魔していますね」といった声が寄せられています。 【動画：ゲームをする男性に『構ってほしい』と邪魔をする犬→絶対に集中できない『微笑ましい攻防戦』】 ゲーム中、ワンコが邪魔しにき