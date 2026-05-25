飼い主さんが手のひらを差し出すと、自動的に撫でられにくる豆柴さん。思った以上に可愛すぎる行動が話題になっているのです。 思わず何度も見返したくなる微笑ましい光景は記事執筆時点で14万回を超えて表示されており、多くの絶賛の声が寄せられることとなりました。 【動画：手を出すと『自動的に撫でられに来るシステム』を搭載した犬→ピトッと頬を摺り寄せて…可愛すぎる行動】 手を出すと『自動的に撫でられにくる