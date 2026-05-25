SIRUP（シラップ）が5月13日（水）にリリースした新曲「Not AI」（国際工科専門職大学新テレビCMタイアップソング）のミュージックビデオが公開された。「Not AI」は急速に広がるAI時代の価値観に対して、人間であることの感情のリアリティを、デジタル社会の中でストレートかつポジティブに提示した一曲。今の時代を象徴するテーマを、SIRUPらしいポップネスとグルーヴで鮮やかに描き出す。楽曲制作にはALYSA、A.G.O、Jacob Aar