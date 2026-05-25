指定のごみ袋が手に入りにくくなっている名古屋市。指定の袋以外でも出せる臨時措置が始まりました。 【写真を見る】名古屋市のごみ袋“指定以外”でも臨時収集 無職透明or中身が見える半透明で種類明記 職員｢指定袋で出している人がほとんど｣ 6月30日まで （太田有咲記者 25日午前8時半ごろ）「名古屋市中区にきています。こちらのごみ袋を見てみると、透明の袋がありますね」 しかし25日の取材では、指定外のごみ袋はほとんど