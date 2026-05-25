バスケットボールB3・香川ファイブアローズの生岡社長らが香川県庁を訪れ、プレーオフを準優勝で終えたシーズンの報告を行いました。 【写真を見る】香川ファイブアローズの選手らが知事にリーグ準優勝を報告「笑顔で終えられる来シーズンにしたい」 チーム史上最多の25連勝を記録 香川県庁を訪れたのは香川ファイブアローズの生岡社長と籔内ヘッドコーチ、根來キ