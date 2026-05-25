サッカー「百年構想リーグ」は残すところプレーオフのみ。ファジアーノ岡山・カマタマーレ讃岐は、ともにきのう（24日）最終節に臨みました。 ファジアーノは、セレッソ大阪をホームに迎えうちました。今季2度目の3連勝を狙うファジアーノでしたが、前半、2点のリードを許す苦しい展開に。反撃に出たい後半26分、途中出場のレオ・ガウショがゴールをこじ開け、反撃