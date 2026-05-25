東北絆まつりがきのうとおととい、岩手県で行われました。会場には東北６県のまつりとグルメが勢ぞろいし、多くの人でにぎわいました。 【写真を見る】寒～いなか、行列を作った山形名物“芋煮”!各地のグルメも楽しめる「東北絆まつり」大盛り上がりの一日に! 東北６県を代表するまつりが一堂に会する東北絆まつり。 岩手県盛岡市中央通りのパレード会場のほか、盛岡城跡公園に設けられたメイン会場ではまつり