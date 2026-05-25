テレビなどでお馴染みの俳優・別所哲也さん。芸術を志す学生たちに、これまでの経験を伝える特別授業を行いました。熱気あふれる教室にお邪魔してきました。 【写真を見る】俳優・別所哲也さんが客員教授として大学で講義実践交えた授業に学生も積極的!別所さん「一緒に新しい景色を見れたら良い」（山形） 俳優の別所哲也さんは、先月、東北芸術工科大学のデザイン工学部客員教授に就任しました。 着任後、初めてとなる授