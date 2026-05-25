岐阜県可児市の住宅で73歳の男性が死亡しているのが見つかり、警察は36歳の息子を殺人の疑いで逮捕しました。警察によりますと、24日午後10時半ごろ、可児市広見に住む職業不詳の36歳の男が警察署を1人で訪れ「家族を傷つけた」などと話しました。警察が確認したところ、住宅2階の一室で男の73歳の父親が死亡しているのが見つかりました。警察は25日午後4時過ぎ、男を殺人の疑いで逮捕しましたが、調べに対して黙秘してい