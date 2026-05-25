北海道江別市の公園で、男子大学生が集団暴行を受け死亡した事件で、強盗致死などの罪に問われている男女６人のうち、３人の初公判が開かれ、いずれも起訴内容を認めました。札幌地裁前から中継です。法廷に流された暴行時の音声を被告人はどのように聞いていたのでしょうか。午前１０時半から始まった裁判は、先ほど午後５時前に終了しました。午後から行われた証拠調べでは、長谷さんが暴行を受けているときに録音した当時の音声