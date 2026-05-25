社会インフラの整備や災害時の復旧対応など、私たちの暮らしを支える建設業界。人手不足が続く中、持続可能な建設業の在り方検討する協議会で担い手確保などのための提案書が25日、まとまりました。産官学がともに建設業への提案を取りまとめるのは石川県内で初めてです。金沢建設業協会・真柄卓司会長「新卒の方、もしくは中途の方が何を基準に職を選んで、どういうことを気にしているのか、そういうところをもう少し深掘りをして