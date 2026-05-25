日本相撲協会の諮問機関、横綱審議委員会（横審）の定例会合が２５日、東京・両国国技館で開かれた。会合後に大島理森（ただもり）委員長が会見し、夏場所で２横綱２大関ら多くの休場者が出たことを踏まえ、協会に分析と対応を求めたことを明らかにした。２４日に千秋楽を迎えた夏場所は横綱・大の里、大関・安青錦が全休。場所中に横綱・豊昇龍、大関・琴桜、小結・高安らが休場し、千秋楽は役力士９人のうち５人が不在となっ