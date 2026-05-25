昨季限りで現役を引退した元オリックスの福田周平氏（３３）が２４日、兵庫・淡路市内の「ＡｗａｊｉＮａｔｕｒｅＬａｂ＆Ｒｅｓｏｒｔ」で「新玉ねぎ収穫＆“周平ファーム”お手伝い体験」というイベントを開催した。新玉ねぎは淡路島名物。福田氏と同じ畑に入って、農作業を体験できるというまたとない機会とあって、この日は午前と午後の２回に分けて、抽選で選ばれた計４０名が参加した。「ランチ＆トークショー」で