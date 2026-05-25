噴水で遊ぶ子ども達は、半袖に短パン姿です。 【写真を見る】“ハトも日陰にとどまる暑さ” 熊本市で33.5℃で7月下旬並み5月の真夏日が最多タイ記録に 今日の熊本市は、7月下旬並みの暑さとなりました。 気象予報士「真夏のような強い日差しが照りつけています。日なたは特に暑いです。ハトたちも日陰に集まっています」 少しでも日差しを避けたいのは、ハトもヒトも同じのようです。 暑さで「体調管理が難しい」 今日（5