25日午後、熊本市北区の工事現場で無人のダンプカーが動き出し、作業員の男性が巻き込まれ死亡しました。 【写真を見る】無人のダンプカーが坂道で動き出しはねられた40代の男性作業員が死亡熊本市北区 事故の状況は 午後1時50分ごろ、熊本市北区津浦町の工事現場で、駐車していた無人のダンプカーが、何らかの理由で動き出し、坂を下って40代の男性作業員を巻き込みました。 巻き込まれたのは熊本市中