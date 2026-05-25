元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が24日放送のTOKYOFM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。細木数子さんが「SMAP×SMAP（スマスマ）」に出演した際の出演料を明かした。番組では女優・戸田恵梨香が主演を務めた、細木数子さんの人生を題材にしたネットフリックスのオリジナルドラマ「地獄に墜ちるわよ」の話題に。古市氏が感想を述べる中、鈴木氏は「凄かったよな〜」と細木さんとの思い