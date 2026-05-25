スポーツ報知評論家で現役時代は近鉄、中日、西武でプレーした金村義明氏が２５日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演。自らが同局で解説する交流戦開幕の阪神―日本ハム戦（甲子園）について言及した。「明日は（日本ハムの先発が）エース・伊藤大海かな。伊藤は真っすぐ速いから（直球に強い）立石、森下、佐藤…。これ楽しみやで〜」と声を弾ませた。阪神はここまで３戦３勝の西勇、日本ハムは昨季の