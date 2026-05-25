日本サッカー協会（JFA）は25日、なでしこジャパン（日本女子代表）のメンバー変更について発表した。AFC女子アジアカップ2026制覇に導いたニルス・ニールセン前監督が契約満了で退任したなでしこジャパンは、先のアメリカ遠征で監督代行を務めていた狩野倫久コーチが新監督に就任。6月6日には大阪（ヤンマーハナサカスタジアム）にて南アフリカ女子代表との国際親善試合を行い、来年に迫ったFIFA女子ワールドカップでの“世界