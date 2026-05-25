【ハノイ＝竹内駿平】フィリピン北部ルソン島中部アンヘレスで２４日未明、建設中のホテルが倒壊し、作業員ら４０人超が巻き込まれた。地元当局によると、２５日正午現在、２０人超が救出されたが、４人が死亡、１７人が行方不明となっている。在フィリピン日本大使館によると、日本人が巻き込まれたとの情報はない。地元当局などによると、ホテルは当初、９階建ての計画だったが、プール設置のため１０階部分を増設するよう変