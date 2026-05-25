お笑いコンビ「EXIT」りんたろー。（40）が、25日までに自身のインスタグラムを更新。大学時代のサッカー部の監督との再会ショットを投稿した。りんたろー。は「遂に、大学時代のサッカー部の監督だった長谷川健太さんにお会い出来ました！」とつづり、浜松大(現・常葉大)サッカー部時代の監督である長谷川健太氏と一緒に写った写真を投稿。さらに「灰になるまで走れとしごかれた日々も今はいい思い出です。20年以上ぶりに会