Jリーグは25日、2026−27シーズンの試合日程の発表スケジュールを明かした。特別大会である明治安田Jリーグ百年構想リーグを経て、2026−27シーズンから“秋春制”に移行となるJリーグ。6月16日（火）にはJ1、J2、J3の全対戦カード（ホームorアウェイを含む）が開催候補日とともに発表されることとなった。MUFG THE国立DAY（MUFG国立開催試合のキックオフ日時、対戦カード）とフライデーナイトJリーグ（金曜日開催試合の開催日