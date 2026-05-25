タレント薬丸裕英（60）が25日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。還暦祝いでのサプライズを明かした。今年2月に還暦を迎えた薬丸は「通過点として捉えていたので何も変わらないですね」と吐露。還暦祝いはしなくていいと家族に伝えていたが「第二の人生のスタートなのでお祝いだけはしようということで、孫と、妻と、長男家族と…ひっそりお祝いをするつもりだった」と明かした。すると当日、行きつけのレス