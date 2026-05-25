俳優・磯村勇斗が企画・プロデュースを手がける「第1回しずおか映画祭」が23日、静岡市・清水文化会館マリナートにて開幕。2025年に亡くなった原田眞人監督を偲び、映画『駆込み女と駆出し男』（2015）の特別追悼上映が実施され、上映後には出演者の戸田恵梨香が登壇。トークセッションでは、映画業界における女性の働き方や自身のキャリア観について話した。戸田恵梨香会場は女性客を中心に満員となり、戸田の登場に大きな歓声が