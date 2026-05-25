JRA女性騎手としてクラシック初騎乗した今村聖奈騎手が、JRA女性騎手としてG1初制覇する偉業を成し遂げた。この初制覇を果たしたジュウリョクピエロの名前の由来は、伊坂幸太郎さんの『重力ピエロ』。ネット書店が一時欠品にもなるほど話題になった本作も、kindleでなら読める！ 伊坂幸太郎さんの著作をご紹介します！オーデュボンの祈り■重力ピエロ価格：842円(10％OFF！)重力ピエロ重力ピエロ兄は泉水、二つ下の弟は春、優し