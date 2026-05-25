中央公論新社が主催する「新書大賞」は、1年間に刊行されたすべての新書から、その年「最高の一冊」を選ぶ賞。審査員の選んだ外さないラインナップの中から、トップ5を紹介します！ケアと編集■第一位カウンセリングとは何か―変化するということ 価格：499円(68％OFF！)カウンセリングとは何かカウンセリングとは何か―変化するということ 「新書大賞2026」大賞受賞！人生の変わる場所──。カウンセリングが、いま社会へと