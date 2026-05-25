野村総合研究所(NRI)は5月25日、「決済・ポイント実態調査」のレポートを公開した。全国1万人に対するWebアンケートで、キャッシュレス決済やポイントの利用動向や意向の調査が行われた。決済ではPayPayが強いものの、経済圏としては「楽天が頭1つ抜け出している」(同社)という状況で、今後数年はポイント競争が継続すると同社では分析している。調査は、全国の18〜79歳までの男女1万人を対象に、オンラインでのアンケートによって