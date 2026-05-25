サッカー日本代表ＤＦ長友佑都（３９＝ＦＣ東京）が、ＤＦ吉田麻也（３７＝ロサンゼルス・ギャラクシー）の招集効果を力説した。吉田は北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）の国内壮行試合となるアイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）に伴う活動に参加できないＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）に代わり、同試合までという形で３年半ぶりに代表復帰した。長友は２５日に千葉市内で始動した日本代表のトレーニングに、吉田らととも