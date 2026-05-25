日本相撲協会の諮問機関、横綱審議委員会（横審）の定例会合が２５日、東京・両国国技館で開かれた。大相撲夏場所は小結若隆景（荒汐）が２度目の優勝を達成した。一方で、大関霧島（音羽山）は若隆景に決定戦で敗れたものの、１２勝３敗で優勝同点。浅香山審判部長（大関魁皇）は霧島の横綱昇進について「来場所はレベルの高い優勝が求められる。（昇進の可否は）結果で変わってくる」とし、条件付きで綱取りになるとの認識を