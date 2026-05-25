新しいワールドカップの関連曲が出たはずなのに、なぜか4年前のBTS・JUNG KOOKに人が集まっている。JUNG KOOKが2022年カタールW杯で歌った『Dreamers』が、“耳掃除”の場所になっているのだ。【写真】JUNG KOOK、カタールW杯で熱唱BLACKPINKのリサ、ブラジルのアニッタ（Anitta）、ナイジェリアのレマ（Rema）による『Goals』が、2026年FIFAワールドカップ公式アルバム『Official FIFA World Cup 2026 Album』の楽曲としてリリー