【モデルプレス＝2026/05/25】生活雑貨チェーンを展開する株式会社ハンズは5月25日、賃貸借契約の満了に伴い、2026年11月をもって「ハンズ渋谷店」の営業を終了することを発表した。【写真】Snow Manメンバー「オーラがレベチ」渋谷降臨ショット◆ハンズ渋谷、11月で営業終了同社は「ハンズ渋谷店 営業終了のお知らせ」と題した文書を公開。「賃貸借契約の満了に伴い2026年11月をもちましてハンズ渋谷店の営業を終了させていただき