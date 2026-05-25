東京・新宿区の酒店が立て続けに強盗や窃盗の標的となる事件がありました。住宅など同じ場所が狙われる事件は各地で起きていて、警視庁は同じ標的情報が出回っている可能性があるとみて調べています。大量の手袋に、登山で使用する「ステッキ」。クマよけのスプレーもあります。東京・百人町で起きた強盗未遂事件の押収物です。これは、先月7日の事件発生直後の映像。細い曲がり道を男たちが走り去っていきます。手には先ほどの「