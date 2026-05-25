夏に向けてスキンケアを見直したくなるこの季節に、見逃せないコラボが登場します♡韓国No.1スキンケアブランド*¹として支持を集めるDr.G（ドクタージー）が、人気アーティスト・長場雄さんと初コラボ。5月29日（金）から始まるQoo10メガ割では、限定デザインのスキンケア5種に加え、ここでしか手に入らないノベルティもラインナップ。毎日使うものだからこそ、機能性もときめきもどちらも叶えたい女